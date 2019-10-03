Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dijitalleşme TIR’ı 10 bin KOBİ’ye ulaşacak

Dijitalleşme TIR’ı 10 bin ’ye ulaşacak

METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
Dijitalleşme TIR’ı 10 bin KOBİ’ye ulaşacak
Vodafone Business, "işletmelerin dijital iş ortağı olma" hedefiyle hayata geçirdiği projelere bir yenisini ekliyor. Türkiye'nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu çözümleri, Türkiye'nin diğer illerindeki işletmelerle buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme TIR'ı ile düzenlenen Türkiye turu, Adana'dan başladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin Bakiler, "12 şehri gezecek olan TIR'ımız burada 3 gün kalacak. Daha sonra Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gidecek. 3 ayda, 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dijitalleşme TIR’ı 10 bin KOBİ’ye ulaşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN