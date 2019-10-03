Dijitalleşme TIR’ı 10 bin KOBİ’ye ulaşacak

BUGÜN NELER OLDU

Vodafone Business, "işletmelerin dijital iş ortağı olma" hedefiyle hayata geçirdiği projelere bir yenisini ekliyor. Türkiye'nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de sunduğu çözümleri, Türkiye'nin diğer illerindeki işletmelerle buluşturmak amacıyla Vodafone Dijitalleşme TIR'ı ile düzenlenen Türkiye turu, Adana'dan başladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin Bakiler, "12 şehri gezecek olan TIR'ımız burada 3 gün kalacak. Daha sonra Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'a gidecek. 3 ayda, 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.