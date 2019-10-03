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Son dakika! açıkladı: oranları belli oldu! 2019 yüzde kaç oldu?

Son dakika haber: Türkiye İstatistik Kurumu () oranları açıklandı. Vatandaşların merakla beklediği ise belli oldu. Geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş göstermişti. Bilindiği üzere TÜİK enflasyon rakamları her ay bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki yüzde kaç oldu? İşte 2019 (TÜİK) Eylül ayı enflasyon oranları

Giriş Tarihi: 3.10.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 10:21
Son dakika! TÜİK açıkladı: Eylül ayı enflasyon oranları belli oldu! 2019 Eylül ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu?

Merakla beklenen ayı oranları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Piyasaları yakından takip edenler TÜİK Eylül enflasyon beklentisini öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren ve her ay düzenli olarak açıklanan veriler için belli oldu. (TCMB), 2019 Eylül dönemi beklenti anketini açıkladı. Peki nasıl? 2019 TÜİK Eylül enflasyon beklentisi nedir?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI

Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,99, yıllık 9,26 oldu

enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. buna göre aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,99 olurken yıllık enflasyon ise 9,26 olarak tek haneye indi.

Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuş, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun baz etkisiyle yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanmıştı.

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Son dakika! TÜİK açıkladı: Eylül ayı enflasyon oranları belli oldu! 2019 Eylül ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu?
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