Son dakika! TÜİK açıkladı: Eylül ayı enflasyon oranları belli oldu! 2019 Eylül ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu?

Merakla beklenen 2019 Eylül ayı enflasyon oranları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Piyasaları yakından takip edenler TÜİK Eylül enflasyon beklentisini öğrenmek istiyor. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiren ve her ay düzenli olarak açıklanan veriler için enflasyon beklentisi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi beklenti anketini açıkladı. Peki Eylül ayı enflasyon oranları nasıl? 2019 TÜİK Eylül enflasyon beklentisi nedir?

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI

Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,99, yıllık 9,26 oldu

Eylül ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. buna göre aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,99 olurken yıllık enflasyon ise 9,26 olarak tek haneye indi.

Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuş, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun baz etkisiyle yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanmıştı.