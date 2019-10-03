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’tan 1 milyarlık e-Dönüşüm hamlesi geldi

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Finansbank’tan 1 milyarlık e-Dönüşüm hamlesi geldi
QNB Finansbank, KOBİ'lerin dijital dönüşüm için KOBİ e-Dönüşüm paketi hazırladı. Dijital Köprü olarak adlandırılan proje kapsamında KOBİ'lere e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye bedelsiz olarak verilecek. Halen KOBİ'ler bu teknolojiyi kullanmak için yılda ortalama 20 bin TL'lik harcama yapıyor. Ağırlıklı olarak Start-upların hizmet verdiği bu alanda 1 milyarın üzerinde bir kısmı üstlenmek istediklerini belirten QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "e-Dönüşüm Paketi'ni, ilk etapta müşterimiz olan ya da olacak KOBİ'lere hiçbir koşul aramadan 2022 yılına kadar ücretsiz olarak sunuyoruz. KOBİ'leri 1 milyardan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız" dedi. Yılbaşında geçilmesi beklenen yönetmelikle birlikte 250-300 bin firmanın dijitalleşeceğini belirten Güzeloğlu, "2021 itibarıyla 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığı ile çalışmayı hedefliyoruz" dedi.
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Finansbank’tan 1 milyarlık e-Dönüşüm hamlesi geldi
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