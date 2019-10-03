Turkcell’den KOBİ’lere "hesApplı" çözümler başladı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, KOBİ'ler için ayrıcalıklı çözümler sunan şirket, hesApplı adlı yeni bir platformu hesappli.com adresinde hizmete sunarak, KOBİ'lerin Turkcell'in satınalma gücünden yararlanarak avantajlar kazanmasını sağlayacak.

Masraf süreçlerini kolaylaştıran, anlaşmalı hizmet sağlayıcılardan indirim fırsatları sunan ücretsiz masraf yönetim platformu hesApplı, hem ıslak imza süreci, doğrudan borçlandırma sistemi gibi bürokratik işlemleri ortadan kaldıracak, hem de hizmetlerde oluşturduğu kolaylıkla KOBİ'lere her kademede kazanç sağlayacak.

Küçük işletmelerin Turkcell'in satınalma gücüyle tasarruf etmesine, süreçlerini kurumsal firmalarda olduğu gibi dijital platformlara taşıyarak hızlandırmasına hizmet eden hesApplı, KOBİ'lere daha verimli olma fırsatı sunuyor.