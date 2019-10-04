Ayda 3 bin lira taksitle ev sahibi yapacak

BUGÜN NELER OLDU

Son bir yılı durgun geçiren konut sektörü kredi faizlerinin gerilemesiyle hareketlenirken, konut üreticileri de arka arkaya kampanyalar kampanyalar düzenlemeye başladı. Konut sektöründe bir ilke imza atan Sur Yapı, sadece taksitle ev sahibi yapan bir kampanyayı hayata geçirdi. Tüm Sur Yapı projelerinde geçerli olan kampanya peşinatsız, ara ödemesiz, yüzde 0.69 vade oranıyla ve 3 bin liradan başlayan sabit taksitlerle ev alma fırsatı sunuyor. Ayrıca yüzde 15 indirim yapılıyor. Kampanya bir ay geçerli olacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, faizlerin düşürülmesi sonrasında yüzde 0.69 faizli kampanya başlattıklarını hatırlatarak, "50 günde son bir yıldaki satış kaybımızın büyük kısmını telafi ettik. Sadece Antalya'da 300, İstanbul'da da 40 günde 100 civarında satış gerçekleşti" dedi.Bu kampanyada müşterilerin en çok 'ara ödeme'ye takıldığını ifade eden Elmas, bu kesim için de yeni kampanyayı başlattıklarını söyledi. Kampanyanın şartlarını açıklayan Elmas, şunları anlattı: "Öncelikle liste fiyatına yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 50'lik kısmı için 180 ayda yüzde 0.69 vadeyle banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50'lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda yüzde 0.69 vadeyle sabit taksitlerle ödeme imkânı sunuluyor. 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor."