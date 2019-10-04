Girişimcilere kitlesel fon devrede

BUGÜN NELER OLDU

İlk kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, dünyadaki hacmi 30 milyar dolara ulaşan kitle fonlaması Türkiye'de uygulamaya giriyor. Türkiye, Amerika ve İngiltere'den sonra kitle fonlamasını mevzuatına alan üçüncü ülke oldu. Yatırımcılar için alternatif bir yatırım, girişimciler için de yeni bir finansman kanalı oluşturacak olan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yürürlüğe girdi. Tebliği hazırlayan Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılan açıklamada, dünyada yaygınlaşan kitle fonlamasının Türkiye'de de uygulamaya girmesi için hukuki altyapının hazırlandığı aktarıldı. Başlangıç aşamasındaki girişimlerin sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabileceğinin belirtildiği açıklamada, "Böylece ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine olanak sağlanmış olacak" ifadeleri kullanıldı.Artık girişimciler ile bireysel yatırımcılar internet üzerinden bir platformda buluşacak. SPK'nın faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformlar, kitle fonlamasına aracılık edebilecek. Aracılık eden platformların kendi bünyelerinde oluşturacakları üçer kişilik yatırım komitelerinin inceleyeceği girişimler fon toplayabilecek.Olası kayıpların sınırlandırılması için yatırımcılar 1 yıl içinde en fazla 20 bin lira yatırım yapabilecek. Bu limit yatırımcının gelir düzeyine bağlı olarak 100 bin liraya kadar artırılacak.Yatırımcıların haklarını gözeten kurallar ve denetimler sayesinde insanların saadet zincirlerinin tuzağına düşerek mağdur olmasının da önüne geçilebilecek. Bankadan uygun şartlarda kredi bulamayan girişimciler, kitle fonlaması sayesinde ihtiyaç duydukları maliyetsiz finansmana erişebilecek. Bireysel yatırımcılar tek başlarına kayda değer bir etki yaratmayacak olan küçük tutardaki fonları birleştirerek bir şirketin hayata geçmesini sağlayacak.Kitlesel fonlama ya da kitle fonlaması bireysel yatırımcılar, aile ya da arkadaşların işbirliğiyle internet üzerinden önerilen bir girişim, projeye sermaye toplamasını sağlayan bir fonlama yöntemi.