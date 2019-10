‘Veri depremi felaketine dikkat’

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, veri merkezi yatırımlarının en hızlı büyüdüğü 5 ülkeden biri. Ancak hızlı büyüme devam ederken veri merkezlerinin doğal afetlere karşı korunması kritik önem taşıyor. Siber güvenlik tatbikatlarının yanı sıra deprem gibi doğal afetler karşında da veri merkezlerinin korunması için önlem almak zorundayız. İstanbul'da yaşanan son deprem, bir kez daha veri merkezlerinin güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hatırlamamızı sağladı.Veri merkezi yatırımlarının önemli bir bölümü İstabul ve çevresinde yer alıyor. Mobil iletişimde sorunlar yaşansa da veri merkezleri önemli bir sorun yaşanmadan hizmet vermeye devam etti.Sağlıktan finansa, medyadan telekomünikasyona kadar her sektörden her büyüklükte şirket, sürekli büyüyen verilerini en doğru ve etkin şekilde korumak istiyor.Veri merkezlerindeki sunucu, bilgisayar veri depolama bileşenleri gibi ekipmanların ve bunlarca tutulan verinin çok değerli olduğunun açık olduğunu dile getiren İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Erkuş, "Veri merkezlerinde en iyi hizmet, genellikle hizmetin sürekliliği ile tanımlanıyor. Bu bakımdan yapısal tasarımın ilk amacı ekipmanların büyük bir sismik olay esnasında korunması ve genel hizmetlerin operasyonel açıdan sürekliliğinin sağlanması şeklinde tarif ediliyor" dedi.Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren NGN İcra Kurulu Üyesi ve NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk de, yaşanan deprem ile operasyonlarını test etme olanakları bulduklarını belirterek, Star of Bosphorus'ta, operasyonun kesintisiz devam ettiğini ifade etti. Bu deprem vesilesi ile bazı önemli bilgilere dikkat çeken Öztürk, "138 adet sismik izolatör üzerinde konumlandırılan yapısıyla deprem anında binanın tamamının korunduğu veri merkezinde, yaşanabilecek kesintilerin önüne geçildi. Dünyaca kabul gören FEMA standartları kapsamında son 2 bin 500 yıl içindeki sismik olayların korelasyonu baz alınarak tasarlanan veri merkezimiz, 9 şiddetinde depreme dayanıklı olacak şekilde üstün bir teknoloji ile inşa edildi" diye konuştu.Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla kurumların kritik uygulamaları olağanüstü anlarda bile rahat bir nefes alacak. Türk Telekom'a yüksek bant genişliği ile düşük gecikmeli servisleri sunma imkânı verecek olan Cloud-RAN, sanal gerçeklik, iyileştirilmiş gerçeklik, video konferans alanlarında gerçeklik algımızı artıracak yeni 3 boyutlu servislerle eğitim, sağlık, iş, endüstri, gazetecilik, eğlence gibi sektörlerde birçok yeni ticari uygulamanın hayata geçmesine zemin hazırlayacak.Bulut Radyo Erişim Şebekesi (Cloud-RAN) teknolojisinde, ayrı noktalarda bulunan baz istasyonlarının kontrol üniteleri, merkezi bir bulut ortamında toplanıyor. Böylece istasyonlar arasındaki koordinasyon ve senkronizasyon kabiliyetleri en üst seviyeye çıkarılarak baz istasyonu kapasitelerinin gerektiği yerlerde, ihtiyaç duyulduğu oranda dinamik ve paylaşımlı olarak kullanılması sağlanmış oluyor.