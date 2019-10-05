14 milyon çalışana maaş müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin, Yeni Ekonomi Programı'nda sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirme sözü verdiği tamamlayıcı emeklilik sistemi, hem emeklilere hem de finansal istikrara katkı sağlayacak. Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak. Birikimlerini değerlendirebilmeleri için çalışanlara yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. İstediklerinde mevcut emeklilik şirketinden daha başarılı buldukları bir firmanın fonunu alarak birikimlerini artırılabilecekler. Çalışanlar, performansa göre fonlar belirleyip iyi olanı seçebilecekler.Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırlayarak ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdi. Yeni modelin dört ana ayağını "fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dâhil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik ve çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor. Kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.Yeni emeklilik sistemi, 14 milyon sigortalı çalışanı, yurtdışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı ve binlerce işvereni doğrudan ilgilendiriyor. Yeni sistemde kıdem tazminatının planlanır hale gelmesi öngörülürken, çalışanlara birikimlerini tahvil, döviz, hisse senedi, altın başta olmak üzere istedikleri yatırım araçlarında değerlendirme fırsatı sunulacak. Her çalışan adeta bir portföy yöneticisi gibi düşünecek. Ne kadarının devlet tahvili, sabit getirili araçlar ya da diğer yatırım araçlarında kullanılabileceği görülebilecek. Evlilik, eğitim, sağlık gibi konularda birikimlerin bir kısmının çekilmesine olanak tanınarak ve yaşa göre devlet desteği verilerek gençlerin sisteme girişi teşvik edilecek.Yurtdışı yerleşik Türk vatandaşlarına da "Dövizli BES" uygulaması getirilecek. Bu kapsamda sisteme yatırılan 100 euro veya dolar karşılığında devlet de döviz cinsinden yüzde 25 katkıda bulunacak. Bu uygulama da finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artıracak. Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı getiriliyor. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak.