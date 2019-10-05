Dap Yapı Validebağ’da faizleri 0.99’a indirdi

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DAP Yapı, İstanbul'da hayata geçirdiği Validebağ Konakları prjesinde uyguladığı mevcut yüzde 10 KDV indirim kampanyasına, yüzde 0.99 faiz oranıyla 180 ay vade kampanyasını ekledi. Projede yüzde 10 KDV avantajı ile ciddi indirim sağlandığını belirten Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Şimdi de kamu bankalarının faiz indirim rüzgârını arkamıza aldık. Biz de yüzde 0.99 oranla, 180 ay vade fırsatı sunuyoruz. Buna göre müşteriler yüzde 1.5 yerine 0.99 oranla alım fırsatı yakalayacak" diye konuştu. Faiz fırsatı sayesinde tüketicilerin yatırım yapmaya başladığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Faizlerin yüzde 1'in altına çekildiği ağustos ayında 2.7 milyar liralık konut kredisi kullanıldı. Tüketici alıma başladı. Tüketicinin bu kararında, kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz indiriminin ve doların aşağı yönlü hareketi etkili oldu." Ziya Yılmaz, kendilerinin de yoğun talebi geri çevirmemek adına bu kampanyayı devreye aldıklarını belirtti.