Volkswagen’den MAN için 452 milyon liralık yatırım

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye A.Ş.'nin Ankara'daki yerinde yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Varank dün Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Alman Birliği Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçti ve bugün (dün) Resmi Gazete'de yayımlandı. Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye A.Ş.'nin Ankara Akyurt'taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak. Yakaladığımız bu ivmenin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyorum." ANKARABAKANLIK olarak Alman sanayici ve yatırımcıların karşılaşabileceği sorunları çözmek için Alman Masası'nı kurduklarını belirten Varank, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Masası'nın karşılıklı işbirliğine verilen önemin nişanesi olduğunu vurguladı.