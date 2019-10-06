ABD’den dev sipariş dalgası

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları Türkiye'ye yaradı. ABD'nin Çin'den gelen ürünlere getirdiği ekstra vergilerle maliyetleri artan dev alım grupları, yönünü Türkiye'ye çevirdi. Hız, işgücü, entegre altyapı ve stratejik konumu nedeniyle taleplerine en hızlı cevap alabilecekleri ülke olarak Türkiye'yi belirleyen birçok grup siparişlerini buraya kaydırmaya hazırlanıyor. Bu gruplar aracılığıyla ABD'ye 600 milyon dolarlık tekstil ve hazır giyim ihracatı yapan Türkiye, artan siparişlerle birlikte ilk etapta 1 milyar dolar, ardından da 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Türkiye'nin ihracatı artıyor!

RALPH LAUREN DÖNDÜ

Son 5 yıldır yükseliş trendinde olan ABD'ye hazır giyim ihracatının umut verdiğini dile getiren Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, "Geçen yılki İstanbul Moda Konferansı'nda Türkiye pazarına girme kararını açıklayan A&F, Hollister ve Vineyards Vines markaları için alım yapan Newtimes'ın yanı sıra bu yıl Ralph Lauren, tekrar Türkiye'den alım yapma kararı aldı" dedi. Ralph Lauren'in yanı sıra Avec Les Filles, Rohb, Lunya, Levi's, Abercrombie, Hollister GAP, Banana Republic, Citizens of Humanity, Connor, Hermes- Otto, Mino ve Asmara 600 milyon doları bulan alımlarını 1 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor.







Karasu, Moda Konferansı nedeniyle İstanbul'a gelen Avrupa ve ABD'li tekstil birlik başkanlarının Türkiye'nin her türlü siparişe hazır olduğunu gördüklerini, özellikle ileri teknolojik altyapısının gelenleri şaşırttığını söyledi. ABD'den çok büyük bir sipariş dalgasına hazırlandıklarını dile getiren Karasu, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özellikle işgücü eğitimine ağırlık verdik. Bu dalganın üstümüzden geçip gitmesine izin vermeyeceğiz. ABD'li firmaların Türkiye iştahı çok yüksek. Çin'in kaybettiği payı yakalarsak ek 5 milyar dolar ihracat rahat yapılır" ifadelerini kullandı.



EN YAKIN ALTERNATİF TÜRKİYE

ABD Hazırgiyim Sanayicileri Derneği Başkanı Julia Hughes, "Çin ile ticaret savaşları ABD'de hazır giyim ve diğer birçok alanda maliyetleri artırıyor. Biz bu süreçte uygun fiyatlı ve kaliteli ürünü en hızlı şekilde teslim edebilecek ve esnek yapıya sahip üretimi tercih ediyoruz. En yakın alternatif ise Türkiye. Bunu avantaja çevirebilirsiniz" dedi.



DOĞU'DA YATIRIMLAR ARTIYOR

Üretimdeki durumun en büyük göstergelerinden tekstil makinelerinde de satışların beklenenin üzerinde gittiğini belirten Astaş Juki Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Aşçı ise, "Özellikle doğu bölgelerinde büyük tekstil fabrikası yatırımları yapılıyor. Artan siparişler ve verilen teşviklerle Doğu'da ciddi bir yatırım var" ifadelerini kullandı.