Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Müdürü , ’nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 16:49
Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntülerini yayınladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, "Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor'da at bin, ok at, güreş tut inşallah" notu ile paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Taarruz İHA’sı akıncı uçuşa hazır
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN