Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntülerini yayınladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, "Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor'da at bin, ok at, güreş tut inşallah" notu ile paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Beygiri ✈🐳 bağladık arpasını verdik... Test bitiminde #Etnospor'da at bin, ok at, güreş tut inşallah...

🏇🏻🤼‍♂️🏹✈🐳🚀🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/dO479gb5Xa — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 6, 2019