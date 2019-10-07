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Atığını ayrıştıran köylü puan kazanacak

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Atığını ayrıştıran köylü puan kazanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Kırklareli Valiliğince yürütülen çalışma çerçevesinde atığını ayrıştıran köylüler, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlar karşılığında anlaşmalı köy bakkalından alışveriş yapabilecek. Valilik tarafından Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel atıklar içerisinden ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırılmak amacıyla proje başlatıldı. Köy sakinlerine ise 'geri dönüşüm kartları' verilecek. Köylülerin konteynere attıkları her atık karşılığında, sistem sayesinde kartlarına puan yüklenecek. Vatandaşlar, anlaşmalı köy bakkalına giderek kazandıkları puanlar karşılığında gıda alışverişi yapabilecek. Proje, 5 kilogram ambalaj atığına bir paket makarna veya 2 maden suyu şeklinde işleyecek. Yaklaşık 5 ay içerisinde başlayacak proje, 430 bin euro bütçe ile uygulanacak.
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Atığını ayrıştıran köylü puan kazanacak
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