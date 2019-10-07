Elektrikte hizmet kalitesi “bonus” sistemiyle artacak

Yılmaz, bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Elektrik piyasasında yeni tarife dönemiyle birlikte hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir sürece girileceğini aktaran Yılmaz, geçmişte yatırımların çok olduğu bir piyasa istenirken bugün artık tüketici memnuniyetinin çok daha öne çıktığı bir piyasanın arzu edildiğini söyledi.

Yılmaz, EPDK'nin yaptığı düzenlemelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğini her zaman gösterdiğini dile getirerek, "Bu hususta sayın bakanımız da bize fikirleriyle hep destek oldu. Yasal düzenlemelerimiz için başvurduğumuzda da bize her zaman destek olmuştur. Bundan dolayı da tüm bakanlığımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Elektrik piyasasında 2020 itibariyle başlayacak yeni tarife dönemine ilişkin olarak Yılmaz, "Yeni tarife döneminde bizim şirketlerimize bir takım bonuslarımız olacak. Tüketici senden memnunsa senin kazancın çok olacak. Yani karşındaki müşteri senden memnun olacak. Müşteri senden memnun değilse kazanmayacaksın, memnunsa kazanacaksın." ifadelerini kullandı.-

"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK LPG PİYASASI HALİNE GELDİK"

LPG piyasasının bugüne kadar dünyada hep Güney Kore'den sonra ikinci büyük ülke olarak anıldığını anımsatan Yılmaz, "O sektörde ciddi düzenlemelerimiz oldu. LPG'deki düzenlemelerde en ufak bir ihmal veya gecikme çok ciddi şekilde zarar verecek sonuçlar verebilirdi. Dolayısıyla kaliteli düzenlemelerimiz sayesinde sektör de yatırımlarını yaptı bugün dünyadaki en büyük LPG piyasası haline geldik." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt piyasasına ilişkin ise düzenleme yaparken tepeden bakan bir tavır sergilemediklerine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz düzenlemelerimizde, 'önce arkadaş sonra yol' düsturuyla bu yolu izliyoruz. Yol arkadaşı iyi seçilmezse o yol iyi bir yere gitmez. Arkadaşınız yoldan çıkarsa onu da tekrar yola çekeceksiniz. Biz de ayağı tökezleyen olursa hem onların hem de sektörün lehine olmak üzere onları kolundan tutup yola çekiyoruz. Siz yola gelmezseniz biz yola getirmeyi biliriz. Bundan da alınganlık olmasın."

Yılmaz, akaryakıt sektöründe EPDK'nin aldığı son kararla dağıtım şirketleriyle bayiler arasında yapılacak kar marjı sözleşmelerinde bayilerin payını en az yüzde 55 olacak şekilde düzenlediklerini hatırlatarak, "Sözleşme hukukunu bayilerimizin iyi bilememe ihtimalini de göz önünde bulundurarak onların da zarar görmesini engellemek için bir karar aldık." diye konuştu.

Düzenleme sürecinde dünyadaki yapıyı, eski dönemdeki kar marjlarını ve sektörün maliyetlerini incelediklerinin bilgisini veren Yılmaz, düzenlemeye gelen bazı eleştirilere yönelik şunları kaydetti:

"Sektörümüz için hayırlı olsun. Sektörümüzün geçmişte yaptığımız düzenlemelerde önce bizi eleştirdiğine, ancak sonra aldığımız kararların ne kadar isabetli olduğunu bize söylediklerine şahit olduk. Bugün belki bu kararı buruk karşılayabilirsiniz ama bunun gelecekte ne kadar iyi bir karar olduğunu göreceksiniz. Çünkü bizim için harcında adalet olmayan bir piyasa çürüktür ve ufak bir sarsıntıda yıkılır. Biz, hukuktan önce, bütün kurul olarak önce vicdanımıza sunuyoruz. Eğer vicdanımıza uymayan bir karar olduğunu takdir edersek biz bunu reddederiz."