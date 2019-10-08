150 binlik limit yastık altını çözdü

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), mevduattaki sigorta limitini 100 binden 150 bine çıkarması, yastık altındaki paranın çözülmesine yol açıyor. 25 Eylül'de alınan kararla limitlerin yükseltilmesi sonrası bankalardan TMSF'ye yapılan geri dönüşlerde limite dayalı mevduat artışının gözlendiği belirtildi.Yastık altında parası olan vatandaşlardan bir kısmının verilen sigorta limitine karşı duyarlı olduğunu belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Biz sigorta limitini bankalarımıza duyduğumuz güven neticesinde artırdık. Bankalarımızın çok güçlü olması nedeniyle bu kararı rahatlıkla alabildik. Bunun sonuçlarını yavaş yavaş görüyoruz. Yastık altındaki paranın bir kısmı sigorta limitinin artışına bağlı olarak çözülmeye ve bankalara gelmeye başladı" dedi.Dün başlayan Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) konferansında SABAH'ın sorularını yanıtlayan TMSF Başkanı Gülal, fonun toplam rezervini 43.5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Gülal, "Sigortalı mevduat ülkemizde 535 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 8. Bu, Avrupa'da en yüksek seviye. Avrupa'da bu oran ortalama yüzde 1, Amerika'da 0.5 seviyesinde bulunuyor. TMSF, dünyadaki benzer kurumların aksine sadece mevduat sigortası hizmeti vermiyor. Batık bankalardan ve terör örgütü FETÖ/ PDY'den gelen şirketlerin de ekonomiye kazandırılmasına çalışıyor. Bu nedenle dünyadaki benzerlerimizden ayrışıyoruz" diye konuştu.Dün başlayan ve 11 Ekim'e kadar sürecek olan Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) 18'inci yıllık genel kurul toplantısını Türkiye'ye getirmek için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Muhittin Gülal, bu konuda İspanya ve Kazakistan ile yarıştıklarını da belirtti.