Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kart dolandırıcılığı vakaları azaldı

Kart dolandırıcılığı vakaları azaldı

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Kart dolandırıcılığı vakaları azaldı
Sosyal medyadan sahte hesaplarla, telefonla arayarak ya da kısa mesajla yapılan kart dolandırıcılıklarında Türkiye iyi yönde ilerliyor. Binde 3'lerde olan dolandırıcılık oranı binde 1'e kadar geriledi. Bu rakamlarla Türkiye Avrupa'dan 10 kat, dünyadan ise 12 kat daha iyi durumda. Türkiye'de dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümü de sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, dolandırıcılık teşebbüslerinde en büyük işin kullanıcılara düştüğünü belirtti. Kullanıcıların kendilerine gelen SMS, e-posta gibi mesajlardaki linklere tıklamamaları gerekiyor. Güvenli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak da bir diğer korunma yöntemi. SMS'le iletilen tek kullanımlık şifrelerin bulunduğu mesajlarda, işyeri adı ve tutar da mutlaka kontrol edilmeli.

80 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Bilgi güvende adlı bir web sitesi açan BKM'nin, Demet Evgar ile birlikte çektikleri Palavra! adlı reklam kampanyasını 80 milyon kişi izledi.
Canko, ikinci filmin sloganını da şu sözlerle ifade etti: "Bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır: Sana Ne!"

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kart dolandırıcılığı vakaları azaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN