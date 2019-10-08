Kart dolandırıcılığı vakaları azaldı

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal medyadan sahte hesaplarla, telefonla arayarak ya da kısa mesajla yapılan kart dolandırıcılıklarında Türkiye iyi yönde ilerliyor. Binde 3'lerde olan dolandırıcılık oranı binde 1'e kadar geriledi. Bu rakamlarla Türkiye Avrupa'dan 10 kat, dünyadan ise 12 kat daha iyi durumda. Türkiye'de dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümü de sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor.Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, dolandırıcılık teşebbüslerinde en büyük işin kullanıcılara düştüğünü belirtti. Kullanıcıların kendilerine gelen SMS, e-posta gibi mesajlardaki linklere tıklamamaları gerekiyor. Güvenli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak da bir diğer korunma yöntemi. SMS'le iletilen tek kullanımlık şifrelerin bulunduğu mesajlarda, işyeri adı ve tutar da mutlaka kontrol edilmeli.Bilgi güvende adlı bir web sitesi açan BKM'nin, Demet Evgar ile birlikte çektikleri Palavra! adlı reklam kampanyasını 80 milyon kişi izledi.Canko, ikinci filmin sloganını da şu sözlerle ifade etti: "Bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır: Sana Ne!"