İK’da kamu-özel sektör ortak akıl üretecek

BUGÜN NELER OLDU

Bir yıl önce kurulan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, dün Türkiye'nin en büyük 30 holdinginin üst düzey insan kaynakları (İK) yöneticileriyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde istişare toplantısı düzenledi. Sadece kamuyla değil, özel sektörle de çeşitli projeler yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Çok iyi katılımlı, verimli çalışma oldu. Katılımcıların beklenti ve taleplerini dinledik. Bizim için sadece kamuda çalışanlar insan kaynağı değil. Özel sektöre de veri ve kaynak sağlamak durumundayız" dedi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda istihdam konusunun da ele alındığı bilgisini veren Atay, şunları söyledi: "Elbette bu konunun ele alınmaması mümkün değil. İstihdam için, ne gibi köklü ve sürdürülebilir çözümler üretebileceğimizi konuştuk."Bugün de devam edecek toplantıya ise herhangi bir holdinge bağlı olmayan şirketlerin insan kaynakları yöneticileri davet edildi. Türkiye'nin en büyük holdinglerinin yanı sıra en küçüklerinin yöneticilerini dinleyeceklerini söyleyen Atay, "Ortak akıl üretme yoluna gideceğiz" dedi.