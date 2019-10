Kayyum hem kâr ettirdi hem borç ödedi

BUGÜN NELER OLDU

Yurtdışı operasyonları ile birlikte 600 mağazayı aşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Aydınlı Grubu, kayyum yönetiminde hızla büyüyor. Grubun CEO'su Gökay Erol, şirket kayyuma geçtikten sonra kredi hacminin yüzde 40 azaldığını, kârlılıkta sektörde birinci sırada yer aldığını söyledi.Şirketin devlete vergi borcu olduğu iddialarını sert bir dille yalanlayan Erol, şunları belirtti: "2018'de 85 milyon lira vergi ödemişiz. Bu yılın ilk 6 ayında ödediğimiz rakam ise 40 milyon lira. Kayyum şirkette başarılı bir operasyon yürütüyor. Büyümenin getirdiği bazı yükler olabiliyor ama kurum kârlı. Her kurum kredi kullanır ama krediyi alırsınız sonra da kapatırsınız. Yurtdışından 10 milyon dolar alacağınız vardır. Alacağınız 3 gün gecikirse bir ihtiyaç doğar. 150 tedarikçimiz, 70 bayimiz var. Yılda 1 milyar TL'lik ürün tedariki yapıyoruz. Bunların birinden bile 'Paramı almadım' sözünü duyamazsınız. Herkes gününde parasını alır. 6 bin 100 çalışanımız maaşını primini bir gün geç almaz."2020'de ciddi bir büyümeye girmeye hazırlandıklarını dile getiren Erol, 12-14 yeni Pierre Cardin, 10 yeni Cacharel mağazası açacaklarını US Polo Assn Kids mağazalarını da büyüteceklerini söyledi. Bir yandan da yeni bir açılıma hazırlanan grup erkek, kadın, çocuk ayakkabı, çanta ve aksesuvarlarından oluşan US Polo Assn. aksesuvar mağazaları açmak için düğmeye bastı. Bu mağazaların denemesi ilk olarak yıl içinde Rusya'da yapılacak. Yıl bitmeden İstanbul'da da ilk aksesuvar mağazasını açacaklarını belirten Erol, 2020'de mağaza sayısını 50'ye çıkaracaklarını kaydetti. Erol, yeni açılacak mağazalarla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlamayı öngördüklerini dile getirdi.Şirketin 80 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığını ve ürünlerinin tamamına yakınını Türkiye'de ürettiğini dile getiren Erol, geçen yılı 2.1 milyar TL ciro ile kapattıklarını, bu yıl ise 2.5 milyar TL ciro hedeflediklerini söyledi. Cironun yüzde 15'inin e-Ticaret'ten elde etmeyi öngördüklerini ifade eden Erol, bu yıl internette 300 milyon TL'lik satış yapacaklarını kaydetti.Müşterilerden iade aldıkları ürünlerin tadilatını yaptırıp, tekstil ürünlerini ise yıkatıp ütületip Kızılay'a bağışladıklarını dile getiren Erol, bu yolla Kızılay'a yılda 600-700 bin adet ürün bağışladıklarını söyledi. Erol bu nedenle kurumdan her yıl teşekkür plaketi aldıkları bilgisini verdi.