Son dakika haberi Banka kredi faiz oranları ne kadar oldu? Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 2019

Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimlerinin ardından pek çok devlet ve özel banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerine indirime gittiğini açıklamıştı. Bu noktada konut sahibi, araç sahibi olmak isteyen veya borçlarını kapatacak bireyler arama motoru üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar oldu' sorusunu araştırıyorlar. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları son durumu sizler için hazırladık…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2019 | VAKIFBANK HALKBANK ZİRAAT BANKASI VE PEK ÇOK BANKANIN KREDİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için haberimizde derledik.