Son dakika haberi: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Döviz kurları canlı Dolar Euro alış satış fiyatı burada!

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ABD-ÇİN arasındaki ticaret müzakereleri nedeniyle Pazartesi günü Asya piyasaları oldukça karışık başlamıştı. Genel olarak son dönemde dengesiz bir grafik çizen para birimi dolar finansal piyasalardaki güvenini yatırımcılar tarafından kaybetmeye başladı. Bu sebepten dolayı Türkiye'de de dünyada da yatırımcılar altına yönelmeye başladılar. Peki, dolar kuru bugün ne kadar oldu? 9 Ekim canlı dolar fiyatları sizler için hazırladık…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 9 EKİM CANLI DOLAR FİYATLARI

İşte güncel döviz fiyatları ve dolar kuru ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve canlı dolar fiyatları...