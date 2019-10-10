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/Powell: Para politikasını açık ve net anlatabilmeliyiz

Merkez Bankası () Başkanı Jerome Powell, Fed'i kısa vadeli politik baskılardan korumanın, kendilerine para politikasını açık ve net bir şekilde anlatma görevi de yüklediğini söyledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:32
Fed/Powell: Para politikasını açık ve net anlatabilmeliyiz

Powell, Kansas City'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kongre, kısa vadeli politik baskılara karşı Fed'e belirgin bir koruma sağlıyor; bize düşen de, neyi neden yaptığımızı açık ve net bir şekilde anlatabilmektir. Kendilerine hizmet ettiğimiz insanlar ile belirgin bir şekilde ilişkimizi sürdürerek, onlar ve seçtikleri temsilcilerin bizi hesap verebilir olarak görmelerini sağlamamız gerekiyor" dedi.

Fed'in amacının ABD ekonomisinin düşük işsizlik ve hafif enflasyon ile büyümeye devam etmesini sağlamak olduğunu söyleyen Powell, ABD ekonomisinin bazı risklerme karşı karşıya olsa da genel olarak iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Bizim işimiz ekonomiyi bu iyi durumda mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak" dedi.

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Fed/Powell: Para politikasını açık ve net anlatabilmeliyiz
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