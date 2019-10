Finansal tetikçi de iş başında!

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyon başlar başlamaz finansın tetikçileri de işbaşı yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) talimat almışçasına alelacele bir açıklama yaparak operasyonunun ekonomik riskleri olduğunu iddia etti. Her fırsatta Türkiye ekonomisine operasyon çekmeye çalışan tetikçi reyting şirketlerinin bu tavrı ise şaşırtmadı. Geçen yıl ağustosta ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, papaz Andrew Brunson'ın salıverilmediği gerekçesiyle ve S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye ekonomi cephesinden saldırıyı başlattıktan sonra kredi derecelendirme şirketleri devreye girmişti. Trump'ı izleyen derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's de peşpeşe Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü.Ekonomide tarihinin en büyük başarılarına imza attığı Mayıs 2013'ten bu yana Gezi ile başlayıp 15 Temmuz darbe girişimi ile fiili işgal operasyonuna kadar devam eden sayısız saldırıyı püskürten Türkiye, geçen yıl ağustosta ve 31 Mart seçimleri öncesinde bir kez daha hedef tahtasına oturtulmuştu. Tetikçi kredi derecelendirme kuruluşları da not indirimleriyle Türkiye'de kriz algısı yaratmaya çalışmıştı.