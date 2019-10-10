İSMEK’leri adım adım kapatıyorlar

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatılan 45 kursun yerine yenisi açılmazken diğerlerinin kapatılması için de düğmeye basıldı. Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı olan İSMEK birimindeki koordinasyon ve yönetimden sorumlu 9 yöneticinin sekizi hiçbir gerekçe gösterilmeden Park Bahçeler, Sosyal Hizmetler, Deniz İşletmeleri gibi farklı müdürlüklere gönderildi.Hizmet-İş Başkan Yardımcısı Mehmet Kesin, "Bütün kursların koordinasyonu ve yönetimini bu 9 kişi sağlıyordu. Koordinasyon ve yönetim ekibini dağıttılar. Bir yıla kadar da, farklı bahanelerle kalan 164 kursun kapatılacağı yönünde endişeler var. Kapatılan 45 kursun hiçbiri açılmadığı gibi şimdi de yönetim ekibi dağıtıldı. İSMEK'i tamamen kapatmaya yönelik adım adım ilerliyorlar" dedi.İSMEK'te 209 kurstan 45'inin kapatıldığını, burada çalışan 250 kişinin de farklı kurslara gönderildiğini hatırlatan Kesin, "Bu kişilerin gönderildiği yerlerde zaten çalışanlar var. Dolayısıyla zaman içinde kadro fazlası gerekçe gösterilerek işten çıkarılacaklar. Çalışanlar da bunun farkında ve çok huzursuz" ifadelerini kullandı.45 kursun yeniden açılması için hiç adım atılmadığını anlatan Keskin, "Bu kurslardan evrak teslimi istenmiş. Yenisi açılacaksa evrak teslimi değil aktarma yapılmalı" diye konuştu.İSMEK'te kısmi süreli çalışan ve seçim sonrası işten atılan 2 bin 500 öğretmenin işe dönmesi için de herhangi bir adım atılmadı. Kısmi süreli çalışan öğretmenlerin işe dönmesi için yeniden ihale yapılmayacağı yönünde bilgi aldıklarını aktaran Keskin, "İBB yönetimi ihale için önce ilam çıktı sonra iptal etti. Onların keyfi hareketlerinin bedelini ise 2 bin 500 öğretmen ödedi. Öğretmenlerimizin ekmek kapısı kapandı" dedi.