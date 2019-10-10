Maden suyunda 25 ülkeye ihracat

BUGÜN NELER OLDU

Üretiminin yüzde 25'ini 25 ülkeye ihraç eden Avşar Maden Suyu büyümeye odaklandı. 2018 yılı 40 milyon TL'lik ciro ile kapatan Avşar, 2019 yılını yaklaşık 150 milyon şişe satışıyla kapatmayı hedefliyor. Toplam satışın içinde ihracat payını 2023 yılında yüzde 25'ten-yüzde 50 düzeylerine çıkartmayı hedefleyen marka, aynı yıl içinde yaklaşık 600 milyon şişe ürün üretmeyi planlıyor. Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, "Ar-Ge'yi iş süreçlerinin DNA'sına kodlayan bir marka olarak, bugüne kadar yeni tatlar için birçok Ar-Ge yatırımı yaptık. Her yıl ciromuzun bir bölümünü Ar-Ge'ye ayırıyoruz" dedi.