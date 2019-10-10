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’te hedef 500 milyon $’lık iş hacmi

Giriş Tarihi: 10.10.2019
MAKTEK’te hedef 500 milyon $’lık iş hacmi
Otomotivden savunma sanayisine kadar Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörler için vazgeçilmez bir unsur olan takım tezgahları sektörü, MAKTEK Fuarı kapsamında 2'inci kez İzmir'de bir araya geliyor. İlk yarıyılda makina sektörünün ihracatından yüzde 7'lik pay alan İzmir'de, 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek MAKTEK İzmir Fuarı, 500 milyon dolarlık iş hacmiyle sektörün gelişiminin yanı sıra Türkiye ekonomisinde de önemli rol oynuyor. Fuarı 500 milyon dolarlık iş hacmiyle sektörün fotoğrafını çekmeye hazırlanıyor.
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MAKTEK’te hedef 500 milyon $’lık iş hacmi
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