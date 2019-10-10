Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Dolar bugün ne kadar kaç TL? 10 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları burada!

SON DAKİKA! Dolar bugün ne kadar kaç TL? 10 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları burada! Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Global piyasada güvenilirliğini hareketli yapısı ile hatırı sayılır bir miktarda kaybeden dolarda hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Pek çok vatandaş gün içerisinde ‘Dolar bugün ne kadar, kaç TL’ sorusunun yanıtını arıyor. ABD-Çin arasında yaşanan müzakerelerin ardından yine dengesiz bir görüntü çizmeye başlayan kurun, aksine yatırımcılar altını daha güvenli bir liman olarak görüyorlar. Sabah.com.tr olarak 10 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 08:17