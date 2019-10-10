SON DAKİKA! Dolar bugün ne kadar kaç TL? 10 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları burada!

Dolar fiyatlarında anlık değişimler ve son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir dünya piyasalarında hareketli bir grafik çizmesinden dolayı güvenilirliğini kaybetmeye başlayan doların aksine yatırımcılar daha çok tercihlerini altından yana kullanıyorlar. Peki, dolar bugün ne kadar kaç TL? Ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde yer alıyor. Sabah.com.tr olarak 9 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları sizler için hazırladık…
Dolar fiyatlarında yaşanan anlık değişimlere ve son dakika gelişmelerine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...