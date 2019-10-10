Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > SON DAKİKA! Dolar bugün ne kadar kaç TL? 10 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları burada!

SON DAKİKA! Dolar bugün ne kadar kaç TL? 10 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları burada!

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Global piyasada güvenilirliğini hareketli yapısı ile hatırı sayılır bir miktarda kaybeden dolarda hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Pek çok vatandaş gün içerisinde ‘Dolar bugün ne kadar, kaç TL’ sorusunun yanıtını arıyor. ABD-Çin arasında yaşanan müzakerelerin ardından yine dengesiz bir görüntü çizmeye başlayan kurun, aksine yatırımcılar altını daha güvenli bir liman olarak görüyorlar. Sabah.com.tr olarak 10 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 08:17
SON DAKİKA! Dolar bugün ne kadar kaç TL? 10 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları burada!

Dolar fiyatlarında anlık değişimler ve son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir dünya piyasalarında hareketli bir grafik çizmesinden dolayı güvenilirliğini kaybetmeye başlayan doların aksine yatırımcılar daha çok tercihlerini altından yana kullanıyorlar. Peki, dolar bugün ne kadar kaç TL? Ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde yer alıyor. Sabah.com.tr olarak 9 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları sizler için hazırladık…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 9 EKİM CANLI DOLAR FİYATLARI

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık değişimlere ve son dakika gelişmelerine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Dolar bugün ne kadar kaç TL? 10 Ekim dolar ve Euro canlı alış satış fiyatları burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN