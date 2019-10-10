Son dakika haberi: Dolar kuru hareketlendi! 10 Ekim dolar alış ve satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini ve değişimlerini anbean takip etmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden 'dolar bugün ne kadar' sorusunu araştırıyor. Özellikle son dönemde hem dünya borsasında hem de Asya borsasında dengesiz grafikler çizen kur, yatırımcıların güvenini kaybetmeye devam ediyor. Ekonomistler, altının yatırım aracı olarak şu noktada dolardan daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyorlar. Öte yandan ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki, 10 Ekim dolar bugün ne kadar? Dolar fiyatlarında yaşanan hareketlilikleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 10 EKİM DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık değişimlere ve son dakika gelişmelerine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...