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: Dolar kuru hareketlendi! 10 Ekim dolar alış ve satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatlarında son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde global piyasada güvenilirliğini kaybeden kur, değişken yapısı ile yatırımcıyı tedirgin ediyor. Dünya piyasasında sürekli hareketli bir grafik çizen ? ABD ve Çin arasında yapılan müzakerelerin ardından Asya borsasında da dengesiz bir grafik çizmesi kurun güvenilirliğini iyice kaybettiği şeklinde yorumlandı. Döviz kurlarının aksine yatırım aracı olarak son dönemde altın bayağı bir revaçta bulunuyor. Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika hareketliliklerini haberimizin içeriğinden anbean takip edebilirsiniz. İşte ‘10 Ekim dolar bugün ne kadar’ sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 14:57
Son dakika haberi: Dolar kuru hareketlendi! 10 Ekim dolar alış ve satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini ve değişimlerini anbean takip etmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden '' sorusunu araştırıyor. Özellikle son dönemde hem dünya borsasında hem de Asya borsasında dengesiz grafikler çizen kur, yatırımcıların güvenini kaybetmeye devam ediyor. Ekonomistler, altının yatırım aracı olarak şu noktada dolardan daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyorlar. Öte yandan ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki, 10 Ekim dolar bugün ne kadar? Dolar fiyatlarında yaşanan hareketlilikleri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 10 EKİM DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık değişimlere ve son dakika gelişmelerine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

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Son dakika haberi: Dolar kuru hareketlendi! 10 Ekim dolar alış ve satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
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