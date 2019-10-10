Sosyal medya ihracatın yeni kapısı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Deloitte Türkiye'nin 2018'de hazırladığı rapora göre, Türkiye'de 1,7 milyon KOBİ'nin bir Facebook işletme sayfası var. Bu, ülkedeki toplam KOBİ sayısının %55'i. Türkiye'deki işletmelerin %93'ü, Facebook uygulama ailesinin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olduğunu söylüyor. %87'si ise bu platformlar sayesinde satışlarını artırdığını belirtiyor. Konuyla ilgili olarak Sabah'a konuşan Facebook'un Türkiye Ülke Direktörü Derya Özkaya Matraş KOBİ'lerin sosyal medya üzerinden global piyasalar ile ciddi bir bağ kurduğunu söyledi. Türkiye'deki birçok işletme küresel pazarlara ulaşmak ve sınır ötesi ticaret gelirlerini artırmak için Facebook platformlarını kullandığını belirten Matraş, "Dünyanın dört bir yanından 135 milyondan fazla insan Türkiye'deki işletmelerle Facebook üzerinden bağlantı kuruyor. İşletmelerin %89'u, Facebook uygulama ve ürünleri sayesinde başka şehirlere ya da ülkelere satış yapabildiklerini dile getiriyor. Facebook bu oranların artmasını istiyor. Bunu yapabilmenin yolu da, Türkiye'deki insanlara ve KOBİ'lere, Facebook uygulama ve ürünleri ailesini kullanarak nasıl büyüyebileceklerini öğretmekten geçiyor. Farkı konulara odaklanmış bir dizi eğitimle, Facebook insanların, toplulukların ve KOBİ'lerin başarılı olmak için teknolojiyi kullanmalarına yardımcı olacak" diye konuştu.