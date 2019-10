Cepheye ilk kez çıkan yerli silahlar

Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda birbirinden yeni silah sistemleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekâtıyla milli silahlar da cepheye çıktı. Muharebe sistemlerinden İHA'lara, hava savunma sistemlerinden yeni füzelere kadar birçok konuda yerli kabiliyetlerle teröristlere göz açtırılmıyor.

Türk savunma sanayisinin ürettiği Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri Barış Pınarı Harekâtı sırasında ilk kez deneniyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, harekât başlarken önemli bir rol oynadı. Bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.

Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor. Cephede ilk kez kullanılan silah ve mühimmatın dışında Atak Helikopteri, İHA, Baykar TB2 SİHA'ları, Fırtına Obüs'leri, Cirit füzeleri de teröristlere meydan okuyor.

Kirpi-2 araçları ise personel, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyetle ve süratle taşınması, klasik askeri harekatın yanı sıra yüksek mayın, el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadelede kullanılıyor. Bu yeni kabiliyetler Kuzey Suriye coğrafyasında başarılı bir performans sergiliyor.



KORAL

ASELSAN tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Sistemin menzili yaklaşık 200 kilometre.







TASMUS

TASMUS taktik sahada, birliklerin harekât ihtiyaçlarının gerektirdiği tüm haberleşme servislerini karşılayan bir haberleşme sistemi. TASMUS'un temel hedefi; savaş alanının gerçek zamanlı resminin ve bilgilerinin tüm savaş sistemleri arasında paylaşımını sağlamak. Sistem, silah, sensör ve komuta merkezleri arasında gerekli olan önemli bilgilerin aktarımını ve bu bilgilerin komuta katında tüm seviyelerde izlenebilmesini sağlıyor.







KORKUT

KORKUT Projesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma yetenekleri, etkin savunma yapabilmek amacıyla 35 mm Parçacıklı Mühimmatı (ATOMTM) da kullanabilen namlulu hava savunma sistemleri ile güçlendirildi. Araçta hedefin hassas şekilde ateş altına alınmasını sağlayan Atış Kontrol Radarı ile Komuta Kontrol Aracı'nda hedeflerin tespitini gerçekleştiren üç boyutlu mobil arama radarı var.







MIZRAK-U

MIZRAK-U (UMTAS), Kızılötesi Arayıcı Başlık veya Lazer Arayıcı Başlık opsiyonları ile havadan yere veya yerden yere zırhlı hedeflere karşı kullanılan 8 km menzilli atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/ at-güncelle özelliğine sahip bir antitank füzesi.







ATAK

Ağır silah yükü ile zorlayıcı sıcak hava-yüksek irtifa görevleri için yenilenen T129 ATAK Helikopteri, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra kabiliyetine sahip. T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Suriye'nin kuzeyinde dağlık coğrafyada ve her türlü sıcak ve soğuk havada başarılı bir performans çizdi. Helikopterin baş tarafında bulunan AselFLIR-300T Gündüz ve Gece Görüntüleme Sistemi 360 derece dönebiliyor, yaklaşık 20 km'ye kadar mesafedeki hedefleri tespit edebiliyor. Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm. top ile donatılmış olan ATAK, 8 UMTAS Anti-Tank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 STINGER taşıma kapasitesine sahip.







FIRTINA OBÜSÜ

Suriye sınırında bulunan obüsler operasyonun en kilit unsurlarından. NATO standardı her cins 155 mm obüs mühimmatını kullanabilen Fırtına, 48 adet mühimmata sahip. Elektrikle çalışan ve elektronik olarak kontrol edilen otomatik mermi doldurma sistemi sayesinde obüs; ani atış için 15 saniyede 3 atım ve sürekli atış için dakikada 2 atım gerçekleştirebiliyor.



GEZGİN ARAÇ UYDU HABERLEŞME TERMİNALİ

ASELSAN'ın geliştirdiği uydu haberleşme çözümleri içinde hareket halindeyken haberleşme yapabilen ürünlerden biri olan Gezgin Araç Uydu Haberleşme Terminali, her türlü arazi ve hava şartlarına uygun platform üzerinde ses ve veri bağlantısı sunuyor.



KAPLAN

KAPLAN, yüksek hareket kabiliyetine sahip bir araç platformu. Modüler Kontrol Konsolu ile uzaktan komuta edilebilen son teknoloji ile donatılmış yeni nesil bir İnsansız Kara Aracı ailesi. KAPLAN araçlarına faydalı yükler kolaylıkla entegre edilebiliyor.



ATOM

ATOM 40mm Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat zaman programlama teknolojisine dayanan gelişmiş bir piyade mühimmatı. Bu mühimmat, namludan çıkarken havada parçalanacağı zamana programlanarak; şarapnel etkili gövdesi ve gövde içerisinde bulunan patlayıcı dolgu ile hedefe karşı yüksek etkinlik gösterebiliyor.