Ekonomik parametrelerimiz oldukça kuvvetli

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 85 ülkeden 300'e yakın finans uzmanı ve sigorta sektörü profesyoneline Türkiye ekonomisini anlattı. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin genel kurul toplantısının İstanbul'da yapılmasını sağlayan Gülal, toplantıda, "Türkiye mevduat sigortacılığında oldukça iyi bir durumda. Geçen aylarda mevduat sigorta limitimizi 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkardık. Şu anda sigortalı mevduatımızı karşılama oranımız rezervimiz itibarıyla bizde yüzde 8 seviyesinde. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan birisi. Ben Türkiye'nin ekonomisinin oldukça toparlandığını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle piyasanın önündeki engeller de aşıldı. Ülkemizin temel ekonomik parametreleri oldukça kuvvetli" ifadelerini kullandı. Gülal, Türkiye'nin mevduat sigortacılığında oldukça iyi bir durumda olduğunu da sözlerine ekledi.