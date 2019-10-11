Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Ekonomik parametrelerimiz oldukça kuvvetli

Ekonomik parametrelerimiz oldukça kuvvetli

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Ekonomik parametrelerimiz oldukça kuvvetli
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 85 ülkeden 300'e yakın finans uzmanı ve sigorta sektörü profesyoneline Türkiye ekonomisini anlattı. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin genel kurul toplantısının İstanbul'da yapılmasını sağlayan Gülal, toplantıda, "Türkiye mevduat sigortacılığında oldukça iyi bir durumda. Geçen aylarda mevduat sigorta limitimizi 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkardık. Şu anda sigortalı mevduatımızı karşılama oranımız rezervimiz itibarıyla bizde yüzde 8 seviyesinde. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan birisi. Ben Türkiye'nin ekonomisinin oldukça toparlandığını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle piyasanın önündeki engeller de aşıldı. Ülkemizin temel ekonomik parametreleri oldukça kuvvetli" ifadelerini kullandı. Gülal, Türkiye'nin mevduat sigortacılığında oldukça iyi bir durumda olduğunu da sözlerine ekledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomik parametrelerimiz oldukça kuvvetli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN