Kredi faiz oranlarında peş peşe indirimler! İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından bankalar da harekete geçmiş ve vatandaşlara yönelik peş peşe kredi faiz kampanyalarını duyurmuştu. Öte yandan uzmanlar da kredi faiz oranlarının önümüzdeki dönemde düşüş trendini sürdürmesi beklentisinin devam ettiğini belirtiyor. Peki kredi kullanmak isteyen kişiler hangi seçeneğe yönelmeli.

İşte Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25