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Kredi faiz oranlarında peş peşe indirimler! İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ihtiyaç - konut - faiz oranları ne kadar?

araştırmaları ekim ayına gelinmesiyle birlikte arttı. İlk olarak kamu bankalarının öncülüğünde başlayan konutta faiz indirimi meyvelerini verdikten sonra özel bankalar da indirime gitti ve konut sektörü hareketlendi. Özellikle hem ev hem de otomobil ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler 'kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını sıklıkla arıyor. Peki ihtiyaç - taşıt - ne durumda? İşte Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların faiz oranları tablosu!

Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:01
Kredi faiz oranlarında peş peşe indirimler! İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından bankalar da harekete geçmiş ve vatandaşlara yönelik peş peşe kredi faiz kampanyalarını duyurmuştu. Öte yandan uzmanlar da kredi faiz oranlarının önümüzdeki dönemde düşüş trendini sürdürmesi beklentisinin devam ettiğini belirtiyor. Peki kredi kullanmak isteyen kişiler hangi seçeneğe yönelmeli.

İşte Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99
: 1.35
: 1.25

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Kredi faiz oranlarında peş peşe indirimler! İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
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