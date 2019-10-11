Şantiyelerde Wipelot gözüyle anlık takip

BUGÜN NELER OLDU

Endüstri 4.0 evresinin yapıtaşı olan endüstriyel IoT, gerçek zamanlı kişi, ekipman ve ortam izleme, mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanlarında hizmet veren Okyanus Teknoloji, "gerçek zamanlı konum belirleme sistemi" Wipelot ile şantiyelerde anlık ekipman ve işçi takibini kolaylaştırarak görünmeyeni görünür hale getiriyor.Ekipmanların, iş makinalarının ve demirbaşların yeri, ne kadarının kullanılır durumda olduğu, personellerin yeri, verimliliği ve çalışma ortamının güvenliği gibi pek çok farklı unsuru takip eden Wipelot, bu sayede inşaat sektöründe enerji tasarrufu, kalite, hız, verimlilik ve ciro artışı sağlıyor. Şantiyelerde olası kazaları engelleyebilmek için de çözümler sunan Wipelot sistemleri, her türlü koşul ve alanda güvenle çalışabilmeye olanak tanıyor.İnşaat sektörü, personelin ve ekipmanların yerlerinin inşaat sahası içerisinde sürekli arandığı ve sahadaki ekipman sayısının tespit edilmesini gerektiren oldukça karmaşık iş süreçlerine sahip bir sektör. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için yeterli ve uygun ekipman olup olmadığı bilgisine ihtiyaç duyulan sektörde, çalışanların bu sorulara cevap vermeleri için uzun zamana ihtiyaçları oluyor. Onlarca katlı inşaat içinde bir kişi, araç veya ekipmanın yerini bulmak büyük bir zaman kaybına neden oluyor. İşçiler vakitlerinin büyük bir bölümünü hem birbirlerini hem de kullanılan demirbaş ve ekipmanları aramaya harcıyorlar.Gerçek zamanlı konum belirleme sistemi Wipelot, kişinin veya ekipmanın hangi katta, hangi odada olduğu ve ekipmanın kullanıma uygun olup olmadığını kolayca tespit edebilmesiyle şantiye işlerine büyük kolaylık getiriyor.Kaybolan ekipmanların nerede olduğunu da kolaylıkla bulabilmeyi sağlayan Wipelot, ekipmanlardan en verimli şekilde yararlanarak inşaatı gecikmesiz olarak tamamlamaya yardımcı oluyor.