Kredi faiz oranları ne kadar oldu? HalkBank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranlarında son durum!

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar da harekete geçmiş ve kredi faiz oranlarında art arda indirime gitmişlerdi. Öte yandan uzmanlar da kredi faiz oranlarının önümüzdeki dönemde düşüş trendini sürdürmesi beklentisinin devam ettiğini belirtiyor. Peki, kredi kullanmak isteyen kişiler hangi seçeneğe yönelmeli.

İşte Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99