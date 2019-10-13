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ne kadar oldu? HalkBank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranlarında son durum!

araştırmaları ekim ayına gelmemiz ile birlikte iyice artmış durumda. Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını açıklamasının ardından İlk olarak kamu bankalarının öncülüğünde başlayan konutta faiz indirimi daha sonra özel bankalar da indirime gitti ve konut sektörü hareketlendi. Ev, araba veya borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını merakla araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. İşte Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Yapı kredi ve diğer tüm bankaların faiz oranları tablosu!

Giriş Tarihi: 13.10.2019 14:02
Kredi faiz oranları ne kadar oldu? HalkBank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranlarında son durum!

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar da harekete geçmiş ve faiz oranlarında art arda indirime gitmişlerdi. Öte yandan uzmanlar da kredi faiz oranlarının önümüzdeki dönemde düşüş trendini sürdürmesi beklentisinin devam ettiğini belirtiyor. Peki, kredi kullanmak isteyen kişiler hangi seçeneğe yönelmeli.

İşte Halkbank, Akbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranları ne kadar oldu? HalkBank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranlarında son durum!
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