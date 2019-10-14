10 bin fabrikaya acil dönüşüm çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Yakın zaman önce gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem bir kez daha bu konuda alınması gereken önlemleri hatırlattı. Genelde ilk akla gelen konu konutlar olsa da yüzlerce kişinin aynı yerde bulunduğu fabrikaların da ciddi bir tehdit altında olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yaptığı çalışmaya göre Marmara Bölgesi'ndeki binlerce fabrika acil olarak elden geçerek güçlendirilmeli. 300-400 kişinin çalıştığı bazı fabrikalarda dahi ciddi altyapı sorunları olduğu ifade edilen çalışmada bu binaların hızla tespit edilerek güçlendirme çalışmalarının başlatılması gerektiği belirtiliyor. SABAH'ın edindiği bilgiye göre Marmara Bölgesi'ndeki riskli fabrika sayısı 10 bini buluyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş dünyası temsilcileri ise bu alana yönelik de bir teşvik programı talep ediyor. Bugüne kadar endüstriyel dönüşüm kapsamında birçok adımın da atıldığını ifade eden temsilciler, "Özellikle sehir içinde kalan sanayi tesislerinin ve KOBİ'lerin İstanbul dışına taşınması stratejisinde ciddi yol kaydedildi. Ancak bu bir süreç. Fabrikalarda da konutlarda olduğu gibi yerinde dönüşüm stratejisi gerekiyor" açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise konunun gündemlerinde olduğunu belirterek, deprem gerçeği ile yaşamayı kabullenmek gerektiğini ifade etti. Avdagiç, "Fabrikalarımızın, işyerlerimizin ve atölyelerimizin iç kısmını da afet durumuna göre dizayn etmeliyiz" dedi.20 bine yakın fabrikanın bulunduğu ve binlerce kişinin çalıştığı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi de inceleme altında. Uzmanların verdiği bilgiye göre özellikle eski dere yatağına yakın olan Basın Ekspres Caddesi devamında yer alan fabrikalar risk altında bulunuyor. Bu nedenle bölgede bazı günler site yönetimleri tarafından tatbikatlar yapılıyor. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplanma alanları ise oldukça önemli. OSB yönetimi toplanma alanları ile ilgili çalışanları düzenli olarak bilgilendiriyor.İstanbul'daki en güvenli üretim tesisleri ise zeminin de avantajı ile Anadolu yakası ve kuzey bölgelerde yer alıyor. Burada üretimin kalbi olarak yer alan İMES ve Dudullu gibi sanayi tesislerinde yapılan çalışmaya göre ciddi bir risk yok. Depremin Türk sanayisi için de önlem alınması gereken bir konu olduğunu belirten İMES Başkanı Kemal Akar, "Yapılan çalışmalara göre üretim tesislerimizde bir sıkıntı yok. Ancak biz yine de düzenli olara bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Burada yerinde dönüşüm de önemli. Sonuçta sanayisiz bir İstanbul mümkün olamaz." dedi.