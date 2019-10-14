Otomotivde kadın CEO’lar çoğalıyor

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BUGÜN NELER OLDU

ransızotomotiv devi Renault'nun tepe yönetiminde beklenen değişiklik yaşandı. Yaklaşık 7 yıldır Renault Grubu'nda çalışan Clotilde Delbos, Thierry Bollore'nin yerine Renault'nun yeni CEO'su olarak atandı. Böylece Delbos, Renault'nun ilk kadın CEO'su oldu. Otomotivdeki kadın CEO'ların sayısı Delbos'la birlikte arttı. Otomotivde kadın üst düzey yöneticiler dönemi ilk Chevrolet ile başladı. 2011'de Susan Docherty, Chevrolet Avrupa Başkan'ı oldu. Chevrolet 2014'de Avrupa pazarından çekildi. Aynı tarihlerde Daimler bünyesindeki smart markasının başına Annette Winkler atandı. Yaklaşık 8 yıl CEO'luk görevini yürüten Winkler, Eylül 2019'da işten ayrıldı. Erkeklerin egemen olduğu sektörde kadınların da var olduğunu gösteren en önemli gelişme 2014'de General Motors'da yaşandı. Amerikan otomotiv devi GM'de CEO koltuğuna Mary Barra oturdu. Fransız Citroen'de CEO'luk görevini 5.5 yıldır Linda Jackson yürütüyor. 51 yaşındaki Delbos'un geçici CEO olduğu belirtilmesine rağmen, kalıcı CEO'luk pozisyonu için en güçlü adaylar arasında olduğu söyleniyor.