Akkuyu’da çalışmalar devam ediyor

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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu'da İC İçtaş'ın projede üstlendiği bölgelerde kullanmak üzere ALKOR 5 tipi ve benzeri denizüstü iş makinesi kiralayarak, denizüstü çalışmaları yürüteceği öğrenildi. İlk reaktörün 2023 yılında devreye alınmasının planlandığı Akkuyu NGS ile ilgili olarak firmalara gönderilen yazıda, kiralanacak ekipmanların operatörlerinin sigortalarının ve araçların bakımlarının kiralayan şirket tarafından yapılacağı belirtildi. Mazot, yemek ve barınma gibi ihtiyaçları ise İçtaş'ın karşılayacağı vurgulandı.Mersin Akkuyu'da yapılan Türkiye'nin ilk nükleer santralinde inşaat çalışmaları sürerken, Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 mW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek ve bunların her biri bin 200 megavat gücünde olacak. Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak. Projenin maliyeti 20 milyar dolar olarak hesaplanıyor.