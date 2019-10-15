Başkan Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı: Barış Pınarı Harekatı’na desteğinizi bekliyorum

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerden Türkiye'nin terör odaklarına yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek geldiğini belirterek, "İşadamlarımızdan da güçlü destek beklediğimiz ifade etmek istiyorum" dedi. Başkan Erdoğan, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de DEİK tarafından düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Toplantısında işadamlarına hitap etti.Azerbaycan'da kendisini misafir değil, evinde hissettiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız, bunun için her fırsatta 'biz iki devlet, tek milletiz' dedik, diyoruz. Şimdi tabi yapılacak Türk Konseyi'nde bunu biraz daha geliştiriyoruz, diyoruz ki '6 devlet tek milletiz'. Azerbaycan'ı olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı da kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz" dedi.Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşayan Türkiye kökenli insan sayısının 20 milyonun üzerinde olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Erdoğan, "Türk Cumhuriyetlerinden de kendi vatanlarından uzakta yaşayan 10 milyonlarca kardeşimiz bir başka ifadeyle diasporamız var. Değerli dostum İlham Aliyev'in dediği gibi 'Bir milletin iki diasporası olmaz'. Biz Kazak, Özbek, Türkmen, Azeri, Kırgız, Tatar, Çerkez, Ahıska, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal bir üyesi nazarıyla bakıyoruz" dedi.