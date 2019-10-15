Büyük firmaların borcu yapılanıyor

Geçen yılki kur saldırısının ardından reel sektörün finansman imkânlarının artırılması için önemli adımlar atan hükümet, büyük ölçekli şirketler için de harekete geçti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağını belirterek, uygulamadan, 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceğini bildirdi.



KÜÇÜKLER İÇİN ONAY

TBB'den yapılan açıklamada, 25 milyon TL'nin altındaki küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklendiği ifade edilirken, haklarında iflas kararı bulunan borçluların ise FYY'den yararlanamayacağı belirtildi. Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkân verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.







İCRA TAKİBİ YAPILAMAYACAK

Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması sürecinin başlayacağı ifade edilerek, "Çerçeve Anlaşması'nı imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar, borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak, mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacak. Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecek" denildi.



YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR

Finansal Yeniden Yapılandırma ile Alacaklı Kuruluşlar Konsoryimu'nun( AKK) uygun görmesi halinde mevcut riskin yeniden vadeye bağlanması, ilave finansman sağlanması, borçlunun ana faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan faaliyetlerinin tasfiyesi, sermaye artırımı, yönetim değişikliği, halka açılma, iştirak ve varlık satışı, ortaklık yapısının değiştirilmesi, gerekli görülmesi halinde başvuruyu yapan borçlunun ortak ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının teminat olarak garameten AKK üyelerine verilmesi hususları dahil, değişiklikler yapılması borçludan talep edilebilecek.



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, ödeme gücü olan firmaların ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekmişti.

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