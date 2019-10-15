İş dünyası harekâtı dünyaya anlatıyor

BUGÜN NELER OLDU

İŞ dünyası, Türkiye'nin Suriye sınırındaki terörü temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı dünyaya anlatmak için kolları sıvadı. DEİK, operasyonu dünya genelindeki karşı kanat kuruluşlarına ve tüm yabancı paydaşlarına anlatmak için iletişim seferberliği başlattı. DEİK Başkanı Nail Olpak imzasıyla harekata ilişkin bir bilgilendirme mektubu kaleme alındı. Mektup, Barış Pınarı Harekatı'nın dünya kamuoyu tarafından tüm gerçekliğiyle anlaşılması için DEİK çatısı altındaki 146 iş konseyinin tüm karşı kanat kuruluşlarına ve iletişimde olunan yabancı paydaşlara gönderildi. DEİK Başkanı Nail Olpak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör unsurlarına karşı, barışın, güvenliğimizin ve sınırlarımızın korunması için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili görüşlerimizi iş konseylerimizin karşı kanat kuruluşları ve yabancı paydaşlarımız ile paylaştık. Çatlak sesler ve bu harekat sebebiyle kimilerince bize karşı hasmane tutumlar olacak. Belki bazı olumsuz tablolarla da karşılaşabileceğiz. Ama gün; bu küçük hesapların yapılacağı gün değildir. Gün; birlik, beraberlik ve tam dayanışma günüdür. Biraz sabırla güzel gelişmelerin olacağını inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi. Mektupta, Türkiye'nin, Suriye kaynaklı terörle mücadelede DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirdiği ve Türkiye sınırlarını hedef alan terörizm tehdidinin, DEAŞ ile sınırlı olmadığı anlatılıyor. Mektupta, geçen 2 yıl boyunca, özellikle Fırat Nehri'nin doğusundan, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı unsurların tereddüt etmeden sorumluluk üstlendiği, 200'den fazla saldırı ve sivil topluluğun öldürülmesi veya yaralanması olaylarının gerçekleştiği ifade edilerek, "Türkiye'nin artık sınırlarında teröristlerin varlığına tahammül edemeyeceği açıktır" deniliyor.TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de Barış Pınarı Harekatı'na destek için muadil kuruluşların başkanlarına mektup gönderdiklerini bildirdi. Palandöken, "Bugün Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan harekata destek vermek üzere muadil kuruluşlarımızın başkanlarına mektup gönderdik" dedi.