SAHA İstanbul’dan Barış Pınarı’na destek

BUGÜN NELER OLDU

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ülkemizin tam bağımsızlığı adına, en önemli önceliğimiz devletimizin ihtiyaçlarının milli imkânlarla karşılanmasıdır. Ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda büyük heyecan ve arzu ile yılmadan teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirten Bayraktar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı tüm varlığımızla destekliyoruz" dedi. Bayraktar, NATO ülkelerinin bir kısmının Türkiye'ye silah satışını askıya alma kararlarına karşı devletin ve ordunun yanında yer aldıklarını söyledi.