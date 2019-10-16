“Kanada ve Uzakdoğu’dan büyük ilgi var”

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İş Portföy'ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren, 'İş Portföy Quasar GYF'nin tanıtımı yapıldı.İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğünün 245 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, "Fon 2019'un başından beri yüzde 42 büyüdü. 245 milyar TL'nin 116 milyar TL'lik kısmı Bireysel Emeklilik Fon büyüklüğünden, 97 milyar TL'lik kısmı ise yatırım fonlarından, geriye kalan kısım da portföydeki şirketler tarafından sürdürülen özel portföy yönetimi faaliyetinden geliyor. 97 milyar TL'lik kısımda yatırım fonları içerisinde çok daha yeni iş alanı olan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları da var. Bu iki yeni iş alanı ülkemiz için çok önemli rolleri olacak" dedi.İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emrah Yücel de, yönettikleri fona ağırlıklı olarak Türk yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirterek, "Ancak son 1-1.5 aydır yabancı yatırımcıdan ilgi var. Özellikle Kanada ve Uzakdoğu Asya ülkeleri büyük iygi gösteriyor. Önümüzdeki 6 ay içinde, gayrimenkul fonlarına bu bölgelerden ciddi yatırım gelebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.