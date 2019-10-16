Sinema sektörüne büyük destek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sinema salonlarının yaygınlaştırılması ve artırılması talimatının ardından, 3 milyar liranın üzerinde ekonomik büyüklüğe ulaşan sektöre destek paketi de hayata geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, sinema sektörünün desteklenmesine ilişkin yönetmeliği yayımlandı.Buna göre, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan yerli ve ortak dizi filmlere maddi destek sağlanacak. Bu destek uzun metrajlı sinema film yapımında başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 50'sine kadar olacak. Dizi film desteğinde filmin en az üç kıtada, 10 ülkeye ve en az bir sezon olarak ihraç edilmesi koşulu aranacak.Film çekimlerine ilişkin işlerin hızlı ve etkin yürütülmesi için Film Çekim Koordinasyon Komisyonları oluşturulacak. Türkiye'de çekilecek yabancı sinema filmleri ve dizi filmlere Türkiye'de harcanan tutarın yüzde 30'una kadarı geri ödenecek. Film yapımcısı ve sinema salonu işletmeciliğine de destek verilecek.