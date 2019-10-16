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Taklit gıdalar ’daki fuarda toplatıldı

Şekli ve ismi ile Muratbey adına tescilli Burgu/Helix peynirin taklitleri Alman mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı ile Anuga Fuarı’nda toplatıldı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:18
Taklit gıdalar Almanya’daki fuarda toplatıldı

Muratbey Burgu/Helix'in Almanya dahil 60'a yakın ülkede marka tescilli olduğunu söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Burgu'nun taklitlerini sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da toplatmaya devam ediyoruz" dedi.

Gıda sektörünün dünya çapında en önemli buluşma yeri olan Almanya - Anuga Fuarı'na katılan Muratbey, fuarda Burgu/Helix'in taklitlerini toplattırdı.
Türkiye'de üretim yaparak Avrupa Birliği (AB) ülkelerine peynir ihraç eden Muratbey'in markaları Burgu/Helix, başta AB ülkeleri olmak üzere ABD, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Japonya ve Kıbrıs gibi farklı coğrafyalarda birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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Taklit gıdalar Almanya’daki fuarda toplatıldı
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