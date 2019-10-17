Dava hukuksuz karşı hamle hazır

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör temizliği operasyonundan rahatsız olan ABD, yaptırım kararlarıyla piyasayı bozamayınca Halkbank kozunu çıkardı. 17-25 Aralık'taki kumpas girişimi sırasında CIA, FBI, FETÖ, ABD yargısı eliyle senaryolaştırılan, işlenmiş bir suçun olmadığı, hukuka uygun delilin bulunmadığı, günler süren incelemelerden bir sonuç çıkarılamayan Halkbank'la ilgili "ambargoyu deldi" diyerek iddianame hazırlayıp yargı süreci başlattı. ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye Halkbank'ın cevabı sert oldu. Önceki gece yarısı servis edilen iddianameyle ilgili dün sabah Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapan Halkbank, "İddianamede, yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaların tekrarladığı görülüyor. Bu iddialara ilişkin bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır" değerlendirmesinde bulundu.

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30 AVUKAT BİR ŞEY BULAMADI

ABD'li kurumların geçmişte konuyla ilgili bankadan bilgi ve belge talebinde bulunduğu, bunun haricinde gönüllü olarak bağımsız denetim yapıldığı hatırlatılarak, "ABD'nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King&Spalding ile adli bilirkişi niteliğindeki veri analizi firması Exiger'a yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, yaklaşık 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyası incelendi. Bir yıllık süre zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda bankamızın ABD'nin İran'a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelendi. Bu bulgular ABD'li bakanlıklar ve OFAC'a gönderildi" dedi.







İŞTE BEŞ MADDEDE HUKUKSUZLUK

1- ABD'nin yaptırımları ihlal edilmedi. Halkbank'ın ABD'de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı'nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yok. Buna rağmen iddianame düzenlemesi, tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır.

2- İddianamede, Hakan Atilla davasında da olduğu gibi, hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış deliller kullanılmış, inanılırlığı hayli şüpheli olan tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edildi.

3- İddianamede ileri sürülen hususlar ile ilgili belge ve kanıtların önemli bir bölümü Halkbank tarafından kendilerine sunulduğu halde, bankamızın masum olduğunu gösteren bu belge ve kanıtlar Savcılık tarafından yeterli düzeyde değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca, müteaddit defalar tarafımızca talep edilmesine rağmen konu ile ilgili önemli tanıkların bilgisine de başvurulmadı.

4- Hakan Atilla davasına ait temyiz süreci devam etmekte olup, bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatıldı.

5- Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle, ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atıldı.



HALKBANK: YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Halkbank açıklamasında 5 maddeyle ABD'de açılan davanın hukuksuzluğu özetlenirken, "Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacak. Ayrıca, dava süreci boyunca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, bankamızın güven ve itibarı ile finansal bünyesine zarar verecek nitelikte hareket edenler hakkında Bankacılık Kanunu ile uluslararası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçler başlatılacak" denildi.







BORSADA KAYIPLAR SINIRLI KALDI

ABD'nin Halkbank iddianamesi beklendiği gibi borsada sert düşüşe neden olmadı. Borsa İstanbul'da endeks güne yüzde 2 düşüşle başladı. Halkbank hisseleri de yüzde 7 değer kaybetti. Ancak gün içinde borsa da Halkbank hisseleri de toparlandı.



TUZAĞI BOZDULAR

Halkbank iddianamesinin gece yarısı servis edilmesiyle dün piyasaların bozulacağını sananlar ise sabah erken saatlerde Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı tedbirlerle hayal kırıklığına uğradı. Borsa İstanbul, piyasa açılmadan Akbank, Garanti Bankası, Halkbank , İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine açığa satış yasağı getirdi. Daha sonra SPK da bir açıklama yaptı. Açıklamada kararın sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen alındığı belirtilerek 7 bankanın hisseleri için depo şartı uygulanacağı vurgulandı.







DAVAYA FETÖ'NÜN AĞIRLADIĞI HAKİM BAKACAK

ABD'de yeniden ısıtılan Halkbank davasına bakacak olan hakim de tanıdık çıktı: Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla için tutuklama kararı veren New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman... FETÖ'nün çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayan ses kayıtlarını mahkemede dinleten Berman, 17 Aralık darbe girişiminden 5 ay sonra FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen YKK (YükseKarkınKüçük) Avukatlık Ortaklığı'nın tertiplediği sempozyuma katılmıştı. 8-9 Mayıs 2014'te İstanbul'da düzenlenen "Adalet ve Hukuk Devleti" konulu sempozyumda otel, konaklama ve uçak biletlerini FETÖ'cülerin karşıladığı Berman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.