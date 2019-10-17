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Dijital yatırımlar Borusan CAT’i global oyuncu yaptı

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Dijital yatırımlar Borusan CAT’i global oyuncu yaptı
İş makinaları sektöründe faaliyet gösteren Borusan Cat, çözümlerini ve revizyon merkezini tanıttı. Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, şirkette 35 kişilik mühendis ve uzman kadrodan oluşan ArGe departmanı tarafından geliştiren, 'Nesnelerin İnterneti' (IoT) ve 'Yapay Zekâ' teknolojilerine dayalı uygulamaların iş sonuçlarına etkilerini paylaştı. Türkiye'de aktif olan 15 bin Caterpillar iş makinası olduğunu belirten Günaydın, 25 yıl önce 37 kişilik bir ekip ve 9.5 milyon dolar ciro ile yola çıkan şirketin, bugün faaliyetlerine 6 ülkedeki 2 bin 500'den fazla çalışanı ve 1 milyar dolar cirosuyla devam ettiğini vurguladı. Günaydın, "Geçtiğimiz 75 yılda iş makinaları sektöründe ürün ve servis ekonomisi modeli uygulandı. Biz, değişime uyum sağlayarak ürün ve servis ekonomisini, deneyim ekonomisine dönüştürme yönünde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
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Dijital yatırımlar Borusan CAT’i global oyuncu yaptı
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