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IMF-Dünya Bankası toplantısına Başkan Yardımcısı katılacak

Merkez Bankası (), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık ortak toplantısında Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecek.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:29
IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak

TCMB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, IMF - Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak ve toplantılar sırasında yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gidecek olan ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun Başkanlık edeceği Türk heyetinde, TCMB "Başkan Yardımcısı düzeyinde" temsil edilecek. Türkiye ekonomisinin yoğun gündemi nedeniyle TCMB Başkanı Murat Çetinkaya görevinin başında kalmayı tercih ettiği belirtilen bilgilere göre, IMF - Dünya Bankası toplantılarında TCMB'yi Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük temsil edecek.

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IMF-Dünya Bankası toplantısına TCMB Başkan Yardımcısı katılacak
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