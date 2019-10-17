Türkiye fuar desteğinde dünya lideri

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Dünyada yurtdışındaki fuarlara katılımda en fazla devlet desteği veren ülkeler sıralamasında Türkiye birinci çıktı. CNR Holding tarafından yaptırılan "Ülkelerin Uluslararası Fuar Destekleri Araştırması" sonuçlarına göre, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara verilen destekler de farklılık gösteriyor. Türkiye'de firmalara yurtdışı fuarlara katılımları için 13 bin 500 dolar ile 65 bin dolar arası devlet desteği sağlanırken, yurtiçindeki fuarlara katılan firmalara ise 38 bin TL teşvik veriliyor. Türkiye'yi 13 bin 500 dolar ile Japonya, 5 bin ile 8 bin euro arası destek ile Fransa, 5 bin euro ile Almanya ve 500 pound ile 2 bin pound arası destek ile İngiltere izliyor.Araştırmada 2018'de yurtdışı fuarlara katılım desteği için Ticaret Bakanlığı bütçesinden ayrılan payın 500 milyon TL olduğu ifade edilirken, KOSGEB ve diğer teşviklerle bu rakamın 1 milyar TL'nin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Araştırmayı değerlendiren CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Türkiye'de verilen destek yüzde 50-90 arasında. Bu gerçekten de çok kıymetli, ancak yurtiçi fuarlara verilen desteklerin de genişletilmesine ihtiyacımız var" dedi.