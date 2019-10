Ambargo silahı ellerinde patladı

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı'na karşı çıkarak, Türkiye'yi ağır ekonomik yaptırımlarla çökertmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkemizden ithal ettiği çelik ürünlerine yönelik gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarması gözleri Türk çelik devlerine çevirdi. ABD'nin son yıllarda istikrarsız bir pazar haline geldiğini söyleyen çelik devleri, "Oyunun kuralını koyan da bozan da kendileri. Ancak biz komando gibiyiz, her şarta ve ortama uyarız" diyerek Trump'a tepki gösterdiler. Türk çelik sektörünün esnek bir yapısının olduğuna vurgu yapan devler, başta Uzakdoğu olmak üzere birçok pazarda güç kazandıklarını söyledi.Türkiye'nin Amerika'ya çelik ihracatının ilk sırasında yer alan çelik devi İÇDAŞ, üretimlerinin yarısını ihracat yoluyla satıyor. Amerika'nın bu koşullarda kendileri için cazip bir pazar olmaktan çıktığını söyleyen İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, "İyi zamanlarda Amerika'ya yıllık ihracatımız 350 milyon dolara kadar çıkmıştı. Bu karar faaliyetlerimizi olumsuz etkilemeyecek. Çünkü buradan kaybettiğimiz pazarı Uzakdoğu ile telafi ettik" dedi. Singapur, Hong Kong ve Malezya gibi ülkelere satışlarının ciddi anlamda arttığını söyleyen Aslan, bu yıl 1.8 milyon tonluk satış hedeflerine ulaşacakları bilgisini verdi.Çolakoğlu Metalurji de Amerika'ya yılda 300 milyon dolarlık ihracatıyla ikinci sırada yer alıyor. Amerika'nın son yıllarda Türk şirketlerine karşı çeşitli bahanelerle soruşturma açtığını söyleyen şirketin Genel Müdürü Uğur Dalbeler, "Yumurtaları aynı sepete koymadığımız için son karardan çok etkilenmeyeceğiz. 35 yıldır sektör olarak çok kriz yaşadık, hepsini de aştık. Kendimize yeni oyun alanları yaratacağız. Katma değeri yüksek ürünlerle gelirimizi artıracağız. 1 milyar dolarlık ihracat hedefmizde sapma beklemiyoruz" dedi. Diler Demir Çelik'in yetkilileri ise "Türkiye katma değerli ürün üreterek yurtdışı pazarlarda etkinliğini artırır" diye konuştu.AMERIKA pazarında ciddi bir tecrübe edindiklerini söyleyen Ekinciler Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı ve Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ise şunları söyledi: "Amerika siyaseten baş edemediği ülkeleri ticareten zor duruma sokmaya çalışıyor. Bu pazarda sürekli engellerle karılaşıyorduk. 'Gözünün üstünde kaşın var' diyerek bize engeller çıkarıyorlardı. Bu karar bizi yıldıramaz. Biz çelik üreticileri komando gibiyiz, her şarta ve her ortama kolaylıkla uyarız."DÜNYA çelik devlerinden Çin'in iç tüketiminin ciddi anlamda arttığını söyleyen Namık Ekinci, "Bu bizim için bir şans oldu" değerlendirmesini yaptı. İç tüketimin artmasıyla Çin'in ihracatının önemli oranda gerilediği bilgisini veren Ekinci, "Çin'in etkinliğinin azaldığı birçok pazara biz satış yapıyoruz. Ayrıca geçmişte Çin'in elimizden aldığı pazarlara yeniden satış yapmaya başladık. Uzakdoğu pazarlarının yanı sıra birçok ülkeye ihracat yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.