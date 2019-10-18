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BoE/Ramsden: anlaşması faiz artışına neden olabilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden yumuşak bir ’in faiz oranlarının yukarı yönlü hareketine sebep olacağını söyledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 14:37
BoE/Ramsden: Brexit anlaşması faiz artışına neden olabilir

Limitli ve kademeli bir faiz artışının uygun olacağını ifade eden Ramsden sterlindeki hareketlerin işleri zorlaştırdığını ekledi.

Ramsden, BoE'ın Brexit anlaşmasının imzalanması ile döviz piyasalarını yakından takip edeceğini ve Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki anlaşmanın "BoE'ın zincirlerini kıracağını" belirtti.

Boe Başkanı Mark Carney haftanın başında, gerektiği durumda BoE'ın faizleri sıfır düzeyine yakın bir düzeye düşürebileceğini söylemiş ancak Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin imzalayacağı anlaşmaya göre Banka'nın faiz politikasının değişebileceğini ifade etmişti.

Brexit anlaşması Birleşik Krallık Parlamentosu'nda Cumartesi günü oylanacak.

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BoE/Ramsden: Brexit anlaşması faiz artışına neden olabilir
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