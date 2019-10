Büyümek isteyen girişimler iş dünyasıyla buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Endeavor Türkiye, ScaleUp Summit etkinliğiyle başarıları dünyaya yayılan üst düzey yöneticiler ve büyüme odaklı girişimcileri bir araya getiriyor. ScaleUp Summit etkinliği, büyüme aşamasında dikkat edilmesi gereken konular ve öne çıkan zorluklar hakkında global seviyede bilgi sahibi olmak isteyen ve hızlı büyüme hedefleri olan girişimcilere ve girişimcilik ekosistemine ilgi duyan iş dünyası temsilcilerine kapılarını açıyor.21 Ekim'de Wyndham Grand Levent'te ScaleUp Summit etkinliğinde, 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Endeavor'ın ağında bulunan girişimci ve mentörler, büyüme aşamasındaki şirketlere yönelik konuları ele alacak. Kenya, Brezilya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya gibi ülkelerden gelecek olan iş dünyası liderleri ve girişimciler, zirve katılımcılarına farklı perspektifler sunacak.Etkinlik, 500 Startups'tan Rina Onur ile eBay'in eski yöneticilerinden Steve Boehm'in, "With a Little Help From My Customers" söyleşisiyle başlayacak. ScaleUp Summit'te, Citigroup ve Visa gibi kurumlardaki deneyimiyle öne çıkan Hans Morris ve Endeavor Global CEO'su Adrian Garcia-Aranyos, başarılı şirketlerin ortak noktalarını konuşacak. Keynote konuşmacılarından Ferish Patel ise, şirket satın alımlarındaki hukuki süreçlere değinecek.İtalya'nın en ünlü melek yatırımcılarından biri olan Paolo Bonomo, Endeavor Catalyst'ten Allen Taylor'ın moderatörlüğündeki panelde ise Brezilya'nın önde gelen girişimcilerinden Eric Santos ve eski Coca Cola Batı Afrika CEO'su Peter Njonjo ile "The World is Our Oyster" başlıklı panelde konuşacak. Zirvenin dikkat çeken bir başka oturumunda ise Mynet CEO'su ve Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, Commencis CEO'su ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Fırat İşbecer ile birlikte girişimci ruhunu ve İstanbul'un öncü girişimlerini konuşacak.